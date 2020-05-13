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Bull Run, VA
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11005 BLACKBURN COVE LANE
Last updated May 13 2020 at 1:21 AM

11005 BLACKBURN COVE LANE

11005 Blackburn Cove Ln · No Longer Available
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Location

11005 Blackburn Cove Ln, Bull Run, VA 20109

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
new construction
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
playground
pool
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11005 BLACKBURN COVE LANE have any available units?
11005 BLACKBURN COVE LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bull Run, VA.
What amenities does 11005 BLACKBURN COVE LANE have?
Some of 11005 BLACKBURN COVE LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11005 BLACKBURN COVE LANE currently offering any rent specials?
11005 BLACKBURN COVE LANE is not currently offering any rent specials.
Is 11005 BLACKBURN COVE LANE pet-friendly?
No, 11005 BLACKBURN COVE LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bull Run.
Does 11005 BLACKBURN COVE LANE offer parking?
Yes, 11005 BLACKBURN COVE LANE offers parking.
Does 11005 BLACKBURN COVE LANE have units with washers and dryers?
Yes, 11005 BLACKBURN COVE LANE offers units with in unit laundry.
Does 11005 BLACKBURN COVE LANE have a pool?
Yes, 11005 BLACKBURN COVE LANE has a pool.
Does 11005 BLACKBURN COVE LANE have accessible units?
No, 11005 BLACKBURN COVE LANE does not have accessible units.
Does 11005 BLACKBURN COVE LANE have units with dishwashers?
Yes, 11005 BLACKBURN COVE LANE has units with dishwashers.
Does 11005 BLACKBURN COVE LANE have units with air conditioning?
No, 11005 BLACKBURN COVE LANE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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