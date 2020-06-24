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Bailey's Crossroads, VA
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3808 LACY BOULEVARD
Last updated March 23 2019 at 5:33 AM

3808 LACY BOULEVARD

3808 Lacy Boulevard · No Longer Available
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Location

3808 Lacy Boulevard, Bailey's Crossroads, VA 22041

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3808 LACY BOULEVARD have any available units?
3808 LACY BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bailey's Crossroads, VA.
What amenities does 3808 LACY BOULEVARD have?
Some of 3808 LACY BOULEVARD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3808 LACY BOULEVARD currently offering any rent specials?
3808 LACY BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 3808 LACY BOULEVARD pet-friendly?
No, 3808 LACY BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bailey's Crossroads.
Does 3808 LACY BOULEVARD offer parking?
Yes, 3808 LACY BOULEVARD offers parking.
Does 3808 LACY BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 3808 LACY BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 3808 LACY BOULEVARD have a pool?
No, 3808 LACY BOULEVARD does not have a pool.
Does 3808 LACY BOULEVARD have accessible units?
No, 3808 LACY BOULEVARD does not have accessible units.
Does 3808 LACY BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 3808 LACY BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 3808 LACY BOULEVARD have units with air conditioning?
No, 3808 LACY BOULEVARD does not have units with air conditioning.
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