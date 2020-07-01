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Ashburn, VA
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21838 Jarvis Sq
Last updated February 19 2020 at 1:46 PM

21838 Jarvis Sq

21838 Jarvis Square · No Longer Available
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Location

21838 Jarvis Square, Ashburn, VA 20147
Broadlands South

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
parking
playground
pool
garage
21838 Jarvis Sq Available 04/03/20 3 LEVEL TOWNHOME CONDOMINIUM W/ GARAGE - THIS HOME IS LOCATED IN PARKSIDE OF ASHBURN AND THE UNIT COMES WITH A DRIVEWAY AND 2 CAR GARAGE!!!

THE ENTRANCE LEVEL HAS A DEN, FOYER AND THE GARAGE!!!

MAIN LEVEL FEATURES A LARGE FLOOR PLAN WITH A KITCHEN ISLAND, EAT IN KITCHEN, LARGE LIVING ROOM WITH GAS FIREPLACE AND DECK IN THE BACK!!!

UPPER LEVEL FEATURES THE WASHER/DRYER, 2 BEDROOMS, 2 BATHS AND THE MASTER BEDROOM FEATURES A WALKIN CLOSET!!!

PROFESSIONALLY MANAGED TOWNHOME!!!

(RLNE5516246)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21838 Jarvis Sq have any available units?
21838 Jarvis Sq doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ashburn, VA.
What amenities does 21838 Jarvis Sq have?
Some of 21838 Jarvis Sq's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21838 Jarvis Sq currently offering any rent specials?
21838 Jarvis Sq is not currently offering any rent specials.
Is 21838 Jarvis Sq pet-friendly?
Yes, 21838 Jarvis Sq is pet friendly.
Does 21838 Jarvis Sq offer parking?
Yes, 21838 Jarvis Sq offers parking.
Does 21838 Jarvis Sq have units with washers and dryers?
Yes, 21838 Jarvis Sq offers units with in unit laundry.
Does 21838 Jarvis Sq have a pool?
Yes, 21838 Jarvis Sq has a pool.
Does 21838 Jarvis Sq have accessible units?
No, 21838 Jarvis Sq does not have accessible units.
Does 21838 Jarvis Sq have units with dishwashers?
No, 21838 Jarvis Sq does not have units with dishwashers.
Does 21838 Jarvis Sq have units with air conditioning?
No, 21838 Jarvis Sq does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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