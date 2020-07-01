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21838 Jarvis Sq Available 04/03/20 3 LEVEL TOWNHOME CONDOMINIUM W/ GARAGE - THIS HOME IS LOCATED IN PARKSIDE OF ASHBURN AND THE UNIT COMES WITH A DRIVEWAY AND 2 CAR GARAGE!!!
THE ENTRANCE LEVEL HAS A DEN, FOYER AND THE GARAGE!!!
MAIN LEVEL FEATURES A LARGE FLOOR PLAN WITH A KITCHEN ISLAND, EAT IN KITCHEN, LARGE LIVING ROOM WITH GAS FIREPLACE AND DECK IN THE BACK!!!
UPPER LEVEL FEATURES THE WASHER/DRYER, 2 BEDROOMS, 2 BATHS AND THE MASTER BEDROOM FEATURES A WALKIN CLOSET!!!
PROFESSIONALLY MANAGED TOWNHOME!!!
(RLNE5516246)