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Wylie, TX
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2161 Colby Lane
Last updated July 22 2019 at 11:13 PM

2161 Colby Lane

2161 Colby Lane · No Longer Available
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Location

2161 Colby Lane, Wylie, TX 75098

Amenities

dishwasher
pet friendly
parking
walk in closets
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
oven
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
This beautiful DR Horton built duplex BUILT IN 2007 3 bedrooms, 2 bath, living and dining rooms! FROM THE EXTERIOR WITH 30 YR ROOF, TO THE INTERIOR WITH ROUNDED CORNERS, SPACIOUS WALK IN CLOSETS, CAT 5 WIRING, 42 IN CUSTOM ASH CABINETS IN KITCHEN, CERAMIC TILE BACKSLASH, LARGE MASTER SUITE, OWNER'S BATH WITH SEP TUB AND SHOWER, CARRIER 14 SEER PURON HVAC, LOW E DUAL PANE VINYL WINDOWS, ENERGY EFFICIENT 50 GALLON WATER HEATER, WOOD PRIVACY FENCE COVERS ALL OF BACKYARD INCL DRIVE, 2 FIG TREES AND 1 PERSIMMON

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 450
Parking Details: Street, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2161 Colby Lane have any available units?
2161 Colby Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wylie, TX.
What amenities does 2161 Colby Lane have?
Some of 2161 Colby Lane's amenities include dishwasher, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2161 Colby Lane currently offering any rent specials?
2161 Colby Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2161 Colby Lane pet-friendly?
Yes, 2161 Colby Lane is pet friendly.
Does 2161 Colby Lane offer parking?
Yes, 2161 Colby Lane offers parking.
Does 2161 Colby Lane have units with washers and dryers?
No, 2161 Colby Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2161 Colby Lane have a pool?
No, 2161 Colby Lane does not have a pool.
Does 2161 Colby Lane have accessible units?
No, 2161 Colby Lane does not have accessible units.
Does 2161 Colby Lane have units with dishwashers?
Yes, 2161 Colby Lane has units with dishwashers.
Does 2161 Colby Lane have units with air conditioning?
Yes, 2161 Colby Lane has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 450
Parking Details: Street, 1 space/unit.
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