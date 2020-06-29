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Wylie, TX
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1900 Eastfork Lane
Last updated February 22 2020 at 3:00 AM

1900 Eastfork Lane

1900 Eastfork Lane · No Longer Available
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Location

1900 Eastfork Lane, Wylie, TX 75098

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
game room
parking
playground
pool
garage
LARGE CORNER LOT HOME IN A GATED COMMUNITY WITH COMMUNITY POOL AND PLAYGROUND! START WITH A VERSATILE DINING ROOM AND STEP INTO AN OPEN KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES. LARGE YET COZY FAMILY ROOM. UPSTAIRS FEATURES NICE SIZE GAME ROOM AND 2 GOOD SIZED SECONDARY BEDROOMS AND FULL BATH. WOOD FLOORS IN ENTRY AND FAMILY AND WALKWAYS! 2 STORY FOYER. UTILITY WITH MOP CLOSET! LOTS OF WINDOWS FOR GREAT NATURAL LIGHT. WALK-IN CLOSETS AND PLENTY OF STORAGE. OVERSIZE SWING GARAGE! LARGE EXTENDED COVERED PATIO WITH HUGE BACKYARD AND GREAT FOR ENTERTAINING. SMALL PET, UNDER 30 POUNDS OK.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1900 Eastfork Lane have any available units?
1900 Eastfork Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wylie, TX.
What amenities does 1900 Eastfork Lane have?
Some of 1900 Eastfork Lane's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1900 Eastfork Lane currently offering any rent specials?
1900 Eastfork Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1900 Eastfork Lane pet-friendly?
Yes, 1900 Eastfork Lane is pet friendly.
Does 1900 Eastfork Lane offer parking?
Yes, 1900 Eastfork Lane offers parking.
Does 1900 Eastfork Lane have units with washers and dryers?
No, 1900 Eastfork Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1900 Eastfork Lane have a pool?
Yes, 1900 Eastfork Lane has a pool.
Does 1900 Eastfork Lane have accessible units?
No, 1900 Eastfork Lane does not have accessible units.
Does 1900 Eastfork Lane have units with dishwashers?
Yes, 1900 Eastfork Lane has units with dishwashers.
Does 1900 Eastfork Lane have units with air conditioning?
No, 1900 Eastfork Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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