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Wylie, TX
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1607 Saddle Ridge Drive
Last updated June 26 2019 at 2:20 AM

1607 Saddle Ridge Drive

1607 Saddle Ridge Drive · No Longer Available
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Location

1607 Saddle Ridge Drive, Wylie, TX 75098

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
playground
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1607 Saddle Ridge Drive have any available units?
1607 Saddle Ridge Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wylie, TX.
What amenities does 1607 Saddle Ridge Drive have?
Some of 1607 Saddle Ridge Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1607 Saddle Ridge Drive currently offering any rent specials?
1607 Saddle Ridge Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1607 Saddle Ridge Drive pet-friendly?
No, 1607 Saddle Ridge Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wylie.
Does 1607 Saddle Ridge Drive offer parking?
Yes, 1607 Saddle Ridge Drive offers parking.
Does 1607 Saddle Ridge Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1607 Saddle Ridge Drive offers units with in unit laundry.
Does 1607 Saddle Ridge Drive have a pool?
Yes, 1607 Saddle Ridge Drive has a pool.
Does 1607 Saddle Ridge Drive have accessible units?
No, 1607 Saddle Ridge Drive does not have accessible units.
Does 1607 Saddle Ridge Drive have units with dishwashers?
Yes, 1607 Saddle Ridge Drive has units with dishwashers.
Does 1607 Saddle Ridge Drive have units with air conditioning?
No, 1607 Saddle Ridge Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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