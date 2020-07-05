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Wylie, TX
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1309 Auburn Drive
Last updated January 15 2020 at 11:54 PM

1309 Auburn Drive

1309 Auburn Drive · No Longer Available
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Location

1309 Auburn Drive, Wylie, TX 75098

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
playground
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1309 Auburn Drive have any available units?
1309 Auburn Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wylie, TX.
What amenities does 1309 Auburn Drive have?
Some of 1309 Auburn Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1309 Auburn Drive currently offering any rent specials?
1309 Auburn Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1309 Auburn Drive pet-friendly?
No, 1309 Auburn Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wylie.
Does 1309 Auburn Drive offer parking?
Yes, 1309 Auburn Drive offers parking.
Does 1309 Auburn Drive have units with washers and dryers?
No, 1309 Auburn Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1309 Auburn Drive have a pool?
Yes, 1309 Auburn Drive has a pool.
Does 1309 Auburn Drive have accessible units?
No, 1309 Auburn Drive does not have accessible units.
Does 1309 Auburn Drive have units with dishwashers?
Yes, 1309 Auburn Drive has units with dishwashers.
Does 1309 Auburn Drive have units with air conditioning?
No, 1309 Auburn Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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