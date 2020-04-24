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Timberwood Park, TX
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26006 LAME BEAVER
Last updated April 24 2020 at 11:20 AM

26006 LAME BEAVER

26006 Lame Beaver · No Longer Available
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Location

26006 Lame Beaver, Timberwood Park, TX 78260

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
pet friendly
parking
garage
SPECTACULAR HOME! PARK LIKE SETTING WITH OVER 30 LIVE OAKS. PRIVATE CUL DE SAC LOCATION. BRIGHT OPEN FLOOR PLAN WITH NUMEROUS WINDOWS FOR LIGHT FILLED ROOMS. PLANTATION SHUTTERS, ARCHED ENTRYS, CENTRAL VAC, JUST DELIGHTFUL. ACTUALLY CLOSE TO SHOPPING, 281 YET PEACEFUL AND TRANQUIL. ESCAPE TO HOME FOR PEACE OF MIND! LIVING RM COULD EASILY BE STUDY/OFFICE...YOUR CHOICE,ONE & SAME LVRM/STUDY/OFFICE 13 X 9. NO PETS! REDUCED TO $1995 NO PETS! IF PROSPECTIVE REQUEST ONE PET EXEMPTION AND GRANTED,THEN $100 MORE IN RENT ($2095). PET DEPOSIT $500 NON REFUNDABLE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26006 LAME BEAVER have any available units?
26006 LAME BEAVER doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Timberwood Park, TX.
Is 26006 LAME BEAVER currently offering any rent specials?
26006 LAME BEAVER is not currently offering any rent specials.
Is 26006 LAME BEAVER pet-friendly?
Yes, 26006 LAME BEAVER is pet friendly.
Does 26006 LAME BEAVER offer parking?
Yes, 26006 LAME BEAVER offers parking.
Does 26006 LAME BEAVER have units with washers and dryers?
No, 26006 LAME BEAVER does not offer units with in unit laundry.
Does 26006 LAME BEAVER have a pool?
No, 26006 LAME BEAVER does not have a pool.
Does 26006 LAME BEAVER have accessible units?
No, 26006 LAME BEAVER does not have accessible units.
Does 26006 LAME BEAVER have units with dishwashers?
No, 26006 LAME BEAVER does not have units with dishwashers.
Does 26006 LAME BEAVER have units with air conditioning?
No, 26006 LAME BEAVER does not have units with air conditioning.
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