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The Colony, TX
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5804 Sycamore Bend
Last updated October 24 2019 at 1:46 AM

5804 Sycamore Bend

5804 Sycamore Bend Lane · No Longer Available
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Location

5804 Sycamore Bend Lane, The Colony, TX 75056
Stewart Peninsula

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
hardwood floors
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
game room
on-site laundry
parking
pool
garage
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LOCATION
CLOSE TO SCHOOLS, PARKS, LIBRARY, TOLLWAY THERE ARE 2 COMMUNITY POOLS. ONE POOL AND ONE responsible POOL THAT OVER LOOKS LAKE LEWISVILLE. HOUSE IS YARDS FROM STEWART PENINSULA GOLF COURSE AND BOAT LAUNCH. GREAT NEIGHBORHOOD! FEEL FREE TO EMAIL OR CALL WITH MORE DETAILS. HOUSE IS NOW AVAILABLE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5804 Sycamore Bend have any available units?
5804 Sycamore Bend doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in The Colony, TX.
How much is rent in The Colony, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly The Colony Rent Report.
What amenities does 5804 Sycamore Bend have?
Some of 5804 Sycamore Bend's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5804 Sycamore Bend currently offering any rent specials?
5804 Sycamore Bend is not currently offering any rent specials.
Is 5804 Sycamore Bend pet-friendly?
No, 5804 Sycamore Bend is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in The Colony.
Does 5804 Sycamore Bend offer parking?
Yes, 5804 Sycamore Bend offers parking.
Does 5804 Sycamore Bend have units with washers and dryers?
No, 5804 Sycamore Bend does not offer units with in unit laundry.
Does 5804 Sycamore Bend have a pool?
Yes, 5804 Sycamore Bend has a pool.
Does 5804 Sycamore Bend have accessible units?
No, 5804 Sycamore Bend does not have accessible units.
Does 5804 Sycamore Bend have units with dishwashers?
No, 5804 Sycamore Bend does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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