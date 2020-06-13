5804 Sycamore Bend

Amenities
BEAUTIFUL 4 BEDROOM REMODELED HOME PLUS GAME ROOM UPSTAIRS!
HUGE MASTER BEDROOM WITH BIG WALK IN CLOSET. HIS AND HER SINKS. LARGE TUB
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LOCATION
CLOSE TO SCHOOLS, PARKS, LIBRARY, TOLLWAY THERE ARE 2 COMMUNITY POOLS. ONE POOL AND ONE responsible POOL THAT OVER LOOKS LAKE LEWISVILLE. HOUSE IS YARDS FROM STEWART PENINSULA GOLF COURSE AND BOAT LAUNCH. GREAT NEIGHBORHOOD! FEEL FREE TO EMAIL OR CALL WITH MORE DETAILS. HOUSE IS NOW AVAILABLE!