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The Colony, TX
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5112 Runyon Drive
Last updated April 2 2019 at 1:01 AM

5112 Runyon Drive

5112 Runyon Drive · No Longer Available
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Location

5112 Runyon Drive, The Colony, TX 75056

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
THIS PROPERTY OFFERED AT THIS PRICE FOR A FEW DAYS WITH A MOVE IN ASAP. AFTER THAT, WOOD LAMINATE WILL BE INSTALLED REPLACING THE CURRENT CARPET; NEW RANGE WILL BE INSTALLED; PRICE WILL INCREASE TO $1550. (photos are from 2017) JUST MINUTES FROM HWY 121. REMODELLED W INT PAINT, GRANITE COUNTERS IN KITCHEN, UPDATED RANGE VENT. REFRIGERATOR INCLUDED. HALL BATH W TILE FLOOR,UPDATED MIRROR & LIGHT FIXTURE. LARGE LIVING & MASTER W CEILING FANS. CURRENT ROOF, EXT SIDING, WINDOWS, AC, HWH & GAR. DIS. NICE DRIVE UP APPEAL & LARGE BACKYARD. $45 APP FEE PER LEGAL ENTITY. PETS ON A CASE BY CASE BASIS. ALL FUNDS TO BE CERTIFIED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5112 Runyon Drive have any available units?
5112 Runyon Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in The Colony, TX.
How much is rent in The Colony, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly The Colony Rent Report.
What amenities does 5112 Runyon Drive have?
Some of 5112 Runyon Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5112 Runyon Drive currently offering any rent specials?
5112 Runyon Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5112 Runyon Drive pet-friendly?
Yes, 5112 Runyon Drive is pet friendly.
Does 5112 Runyon Drive offer parking?
No, 5112 Runyon Drive does not offer parking.
Does 5112 Runyon Drive have units with washers and dryers?
No, 5112 Runyon Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5112 Runyon Drive have a pool?
No, 5112 Runyon Drive does not have a pool.
Does 5112 Runyon Drive have accessible units?
No, 5112 Runyon Drive does not have accessible units.
Does 5112 Runyon Drive have units with dishwashers?
Yes, 5112 Runyon Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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