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Selma, TX
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16123 Ike Lane
Last updated April 28 2020 at 7:09 PM

16123 Ike Lane

16123 Ike Lane · No Longer Available
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Location

16123 Ike Lane, Selma, TX 78154

Amenities

hardwood floors
pet friendly
Unit Amenities
hardwood floors
Property Amenities
pet friendly
BEAUTIFUL 3 BR HOME IN SCHERTZ* HAS LAMINATE WOOD FLOORING IN DINING AREA*GREAT LIGHTING*KITCHEN HAS A TILED ISLAND BAR/EATING AREA*LIVING ROOM HAS A BUILT-IN BOOKCASE*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, SHOPPING, & IH35 - BEAUTIFUL 3 BR HOME IN SCHERTZ* HAS LAMINATE WOOD FLOORING IN DINING AREA*GREAT LIGHTING*KITCHEN HAS A TILED ISLAND BAR/EATING AREA*LIVING ROOM HAS A BUILT-IN BOOKCASE*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, SHOPPING, & IH35*$55 APP. FEE PER PERSON IS NON-REFUNDABLE*APP FEE(S), SEC. DEPOSIT, PET FEE(S) & FIRST MONTH'S RENT MUST BE IN CERTIFIED FUNDS*PET FEE IS NON-REFUNDABLE*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS OR DOBERMANS ALLOWED

No Pets Allowed

(RLNE3893797)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16123 Ike Lane have any available units?
16123 Ike Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Selma, TX.
Is 16123 Ike Lane currently offering any rent specials?
16123 Ike Lane is not currently offering any rent specials.
Is 16123 Ike Lane pet-friendly?
Yes, 16123 Ike Lane is pet friendly.
Does 16123 Ike Lane offer parking?
No, 16123 Ike Lane does not offer parking.
Does 16123 Ike Lane have units with washers and dryers?
No, 16123 Ike Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 16123 Ike Lane have a pool?
No, 16123 Ike Lane does not have a pool.
Does 16123 Ike Lane have accessible units?
No, 16123 Ike Lane does not have accessible units.
Does 16123 Ike Lane have units with dishwashers?
No, 16123 Ike Lane does not have units with dishwashers.
Does 16123 Ike Lane have units with air conditioning?
No, 16123 Ike Lane does not have units with air conditioning.
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