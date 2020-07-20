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Schertz, TX
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613 MARILYN
Last updated March 10 2020 at 11:45 AM

613 MARILYN

613 Marilyn Drive · No Longer Available
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Location

613 Marilyn Drive, Schertz, TX 78154

Amenities

w/d hookup
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
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(RLNE4798846)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 613 MARILYN have any available units?
613 MARILYN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Schertz, TX.
What amenities does 613 MARILYN have?
Some of 613 MARILYN's amenities include w/d hookup, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 613 MARILYN currently offering any rent specials?
613 MARILYN is not currently offering any rent specials.
Is 613 MARILYN pet-friendly?
Yes, 613 MARILYN is pet friendly.
Does 613 MARILYN offer parking?
No, 613 MARILYN does not offer parking.
Does 613 MARILYN have units with washers and dryers?
No, 613 MARILYN does not offer units with in unit laundry.
Does 613 MARILYN have a pool?
Yes, 613 MARILYN has a pool.
Does 613 MARILYN have accessible units?
No, 613 MARILYN does not have accessible units.
Does 613 MARILYN have units with dishwashers?
Yes, 613 MARILYN has units with dishwashers.
Does 613 MARILYN have units with air conditioning?
No, 613 MARILYN does not have units with air conditioning.
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