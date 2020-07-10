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Prosper, TX
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2600 Cedarbrook Lane
Last updated May 24 2020 at 2:16 AM

2600 Cedarbrook Lane

2600 Cedarbrook Lane · No Longer Available
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Location

2600 Cedarbrook Lane, Prosper, TX 75078

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2600 Cedarbrook Lane have any available units?
2600 Cedarbrook Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Prosper, TX.
What amenities does 2600 Cedarbrook Lane have?
Some of 2600 Cedarbrook Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2600 Cedarbrook Lane currently offering any rent specials?
2600 Cedarbrook Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2600 Cedarbrook Lane pet-friendly?
No, 2600 Cedarbrook Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Prosper.
Does 2600 Cedarbrook Lane offer parking?
Yes, 2600 Cedarbrook Lane offers parking.
Does 2600 Cedarbrook Lane have units with washers and dryers?
No, 2600 Cedarbrook Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2600 Cedarbrook Lane have a pool?
No, 2600 Cedarbrook Lane does not have a pool.
Does 2600 Cedarbrook Lane have accessible units?
No, 2600 Cedarbrook Lane does not have accessible units.
Does 2600 Cedarbrook Lane have units with dishwashers?
Yes, 2600 Cedarbrook Lane has units with dishwashers.
Does 2600 Cedarbrook Lane have units with air conditioning?
No, 2600 Cedarbrook Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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