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Pflugerville, TX
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17414 Bishopsgate
Last updated February 18 2020 at 12:49 PM

17414 Bishopsgate

17414 Bishopsgate Drive · No Longer Available
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Location

17414 Bishopsgate Drive, Pflugerville, TX 78660
Picadilly Ridge

Amenities

patio / balcony
pet friendly
pool
carpet
Unit Amenities
carpet
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
3 BEDROOM AND 2.5 BATHROOMS PISD SCHOOL DISTRICT - HOUSE IS CLOSE TO THE WINDERMERE ELEMENTARY SCHOOL. BUS STOP FOR MIDDLE AND HIGH SCHOOL AT THE PARK IN THE CORNER OF THE STREET 4 HOUSES DOWN. PARK & POOL CLOSE TO THE HOUSE. THIS PROPERTY HAS ALL THE PERKS, UP GRADED KITCHEN, HIGH QUALITY APPLIANCES, FLOORING THROUGH OUT TILE AND STAIRS ARE OF WOOD. BEDROOMS ONLY HAVE CARPET. HUGE EXTENDSION CONCRETE PATIO FOR GATHERINGS AND THE ATMOSPHERE OF GREENARY ALL AROUND YOU ITS A LITTLE RETREAT IN THE BACK YARD.

PROPERTY WILL BE READY 2/10/2020
CALL JOSE 512-284-6054 TO SCHEDULE A SHOWING

(RLNE5316996)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17414 Bishopsgate have any available units?
17414 Bishopsgate doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pflugerville, TX.
What amenities does 17414 Bishopsgate have?
Some of 17414 Bishopsgate's amenities include patio / balcony, pet friendly, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17414 Bishopsgate currently offering any rent specials?
17414 Bishopsgate is not currently offering any rent specials.
Is 17414 Bishopsgate pet-friendly?
Yes, 17414 Bishopsgate is pet friendly.
Does 17414 Bishopsgate offer parking?
No, 17414 Bishopsgate does not offer parking.
Does 17414 Bishopsgate have units with washers and dryers?
No, 17414 Bishopsgate does not offer units with in unit laundry.
Does 17414 Bishopsgate have a pool?
Yes, 17414 Bishopsgate has a pool.
Does 17414 Bishopsgate have accessible units?
No, 17414 Bishopsgate does not have accessible units.
Does 17414 Bishopsgate have units with dishwashers?
No, 17414 Bishopsgate does not have units with dishwashers.
Does 17414 Bishopsgate have units with air conditioning?
No, 17414 Bishopsgate does not have units with air conditioning.
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