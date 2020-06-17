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5103 Los Alamitos Ct
Last updated July 2 2020 at 7:32 AM

5103 Los Alamitos Ct

5103 Los Alamitos Court · (432) 684-8202
COVID-19 Update
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Location

5103 Los Alamitos Court, Midland, TX 79705
Saddle Club South

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,400

4 Bed · 3.5 Bath · 4265 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5103 Los Alamitos Ct have any available units?
5103 Los Alamitos Ct has a unit available for $3,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5103 Los Alamitos Ct have?
Some of 5103 Los Alamitos Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5103 Los Alamitos Ct currently offering any rent specials?
5103 Los Alamitos Ct is not currently offering any rent specials.
Is 5103 Los Alamitos Ct pet-friendly?
Yes, 5103 Los Alamitos Ct is pet friendly.
Does 5103 Los Alamitos Ct offer parking?
No, 5103 Los Alamitos Ct does not offer parking.
Does 5103 Los Alamitos Ct have units with washers and dryers?
Yes, 5103 Los Alamitos Ct offers units with in unit laundry.
Does 5103 Los Alamitos Ct have a pool?
No, 5103 Los Alamitos Ct does not have a pool.
Does 5103 Los Alamitos Ct have accessible units?
No, 5103 Los Alamitos Ct does not have accessible units.
Does 5103 Los Alamitos Ct have units with dishwashers?
Yes, 5103 Los Alamitos Ct has units with dishwashers.
Does 5103 Los Alamitos Ct have units with air conditioning?
Yes, 5103 Los Alamitos Ct has units with air conditioning.
Interested in 5103 Los Alamitos Ct?
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