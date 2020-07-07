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5100 Greathouse Ave
Last updated July 15 2020 at 7:30 AM

5100 Greathouse Ave

5100 Greathouse Avenue · No Longer Available
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Location

5100 Greathouse Avenue, Midland, TX 79707
Greathouse

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
parking
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
game room
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5100 Greathouse Ave have any available units?
5100 Greathouse Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Midland, TX.
What amenities does 5100 Greathouse Ave have?
Some of 5100 Greathouse Ave's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5100 Greathouse Ave currently offering any rent specials?
5100 Greathouse Ave is not currently offering any rent specials.
Is 5100 Greathouse Ave pet-friendly?
Yes, 5100 Greathouse Ave is pet friendly.
Does 5100 Greathouse Ave offer parking?
Yes, 5100 Greathouse Ave offers parking.
Does 5100 Greathouse Ave have units with washers and dryers?
No, 5100 Greathouse Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 5100 Greathouse Ave have a pool?
No, 5100 Greathouse Ave does not have a pool.
Does 5100 Greathouse Ave have accessible units?
No, 5100 Greathouse Ave does not have accessible units.
Does 5100 Greathouse Ave have units with dishwashers?
Yes, 5100 Greathouse Ave has units with dishwashers.
Does 5100 Greathouse Ave have units with air conditioning?
Yes, 5100 Greathouse Ave has units with air conditioning.
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