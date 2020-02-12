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9908 Laurel Cherry Drive
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9908 Laurel Cherry Drive

9908 Laurel Cherry Drive · No Longer Available
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Location

9908 Laurel Cherry Drive, McKinney, TX 75070
Westridge

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9908 Laurel Cherry Drive have any available units?
9908 Laurel Cherry Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 9908 Laurel Cherry Drive have?
Some of 9908 Laurel Cherry Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9908 Laurel Cherry Drive currently offering any rent specials?
9908 Laurel Cherry Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9908 Laurel Cherry Drive pet-friendly?
No, 9908 Laurel Cherry Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 9908 Laurel Cherry Drive offer parking?
Yes, 9908 Laurel Cherry Drive offers parking.
Does 9908 Laurel Cherry Drive have units with washers and dryers?
No, 9908 Laurel Cherry Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 9908 Laurel Cherry Drive have a pool?
Yes, 9908 Laurel Cherry Drive has a pool.
Does 9908 Laurel Cherry Drive have accessible units?
No, 9908 Laurel Cherry Drive does not have accessible units.
Does 9908 Laurel Cherry Drive have units with dishwashers?
Yes, 9908 Laurel Cherry Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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