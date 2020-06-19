All apartments in McKinney
Find more places like 2812 St Johns Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
McKinney, TX
/
2812 St Johns Drive
Last updated May 19 2020 at 8:51 PM

2812 St Johns Drive

2812 St John Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
McKinney
See all
Stonebridge Ranch
See all
Apartments with Gym
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments under $1,200
See all

Location

2812 St John Drive, McKinney, TX 75070
Stonebridge Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
media room
NEW WOOD FLOORS AND CARPET PLUS RECENT INTERIOR PAINT HIGHLIGHT THIS SPACIOUS HOME IN STONEBRIDGE RANCH! FAMILY ROOM HAS WOOD FLOORS, SOARING CEILINGS, & GAS LOG FIREPLACE & OPENS TO BREAKFAST NOOK & GRANITE KITCHEN WITH TILED FLOORS, 42-IN CABINETS, & BUILT-IN APPLIANCES. LARGE MASTER SUITE DOWN HAS 2 WALK-IN CLOSETS, SEPARATE VANITIES, GARDEN TUB & SEPARATE SHOWER. UPSTAIRS ARE 3 BEDROOMS, FULL BATH, GAME & MEDIA ROOMS. NICE VIEW OF POND & FOUNTAIN NEXT DOOR. EXCEPTIONAL MCKINNEY ISD CAMPUSES, SHOPPING AND RESTAURANTS NEARBY. EASY ACCESS TO CUSTER ROAD, ELDORADO PKWY, US 380, & SH 121. PROFESSIONALLY, LOCALLY MANAGED PROPERTY & VERY WELL MAINTAINED. LANDLORD PAYS HOA DUES & HOME INCLUDES STONEBRIDGE AMENITIES

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2812 St Johns Drive have any available units?
2812 St Johns Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 2812 St Johns Drive have?
Some of 2812 St Johns Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2812 St Johns Drive currently offering any rent specials?
2812 St Johns Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2812 St Johns Drive pet-friendly?
No, 2812 St Johns Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 2812 St Johns Drive offer parking?
Yes, 2812 St Johns Drive offers parking.
Does 2812 St Johns Drive have units with washers and dryers?
No, 2812 St Johns Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2812 St Johns Drive have a pool?
No, 2812 St Johns Drive does not have a pool.
Does 2812 St Johns Drive have accessible units?
No, 2812 St Johns Drive does not have accessible units.
Does 2812 St Johns Drive have units with dishwashers?
Yes, 2812 St Johns Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
How Much Should I Spend on Rent?
When is the Best Time to Rent an Apartment?
9 Tips for Moving with Your Pet
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Adley Craig Ranch
8951 McCutchins Drive
McKinney, TX 75070
The Atlantic McKinney Ranch
5500 McKinney Place Dr
McKinney, TX 75070
McKinney Village at the Medical District
201 McKinney St
McKinney, TX 75069
Times Square at Craig Ranch
7951 Collin McKinney Pkwy
McKinney, TX 75070
St. Paul's Square at Adriatica Village
470 Adriatic Pkwy
McKinney, TX 75070
Raleigh House Apartments
4450 S Ridge Rd
McKinney, TX 75070
Discovery at Rowlett Creek
4101 S Custer Rd
McKinney, TX 75070
Aspire McKinney Ranch
4700 Ridge Rd
McKinney, TX 75070

Similar Pages

McKinney 1 BedroomsMcKinney 2 Bedrooms
McKinney Apartments under $1,200McKinney Apartments with Gym
McKinney Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Frisco, TXCarrollton, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TX
Bedford, TXGrapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX

Nearby Neighborhoods

Stonebridge Ranch

Apartments Near Colleges

Collin County Community College DistrictAmberton University
El Centro CollegeThe University of Texas at Dallas
University of Texas Southwestern Medical Center