All apartments in McKinney
Find more places like 10000 Levelland Place.
How many bedrooms do you need?
Home
/
McKinney, TX
/
10000 Levelland Place
Last updated January 3 2020 at 3:01 PM

10000 Levelland Place

10000 Levelland Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
McKinney
See all
Apartments with Gym
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments under $1,200
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

10000 Levelland Place, McKinney, TX 75071

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
Property Amenities
game room
parking
garage
JUST LIKE A NEW HOME WITHOUT THE HASSLE OF BUILDING. OCCUPIED LESS THAN 18 MONTHS. LOCATED IN A MASTER PLANNED COMMUNITY W- PROSPER SCHOOLS! WALK UP TO A NICE COVERED PORCH ON A CORNER LOT HOME WHICH PROVIDES ADDITIONAL SIDE YARD & GREEN SPACE. COME INSIDE TO AN OPEN, POPULAR FLOOR PLAN WITH 4 BEDROOMS, 2.5 BATHS AND LIVING ROOM OPEN TO KITCHEN. KITCHEN BOASTS GRANITE COUNTERS, AMPLE CABINET SPACE, DECORATIVE PENDANT LIGHTING, LARGE 18X18 TILED FLOOR AND BREAKFAST BAR. NICE BREAKFAST AREA OVERLOOKS FAMILY ROOM AND NICE SIZE COVERED PATIO AND BACKYARD! WOOD FLOORS IN ENTRY, EXTENDED ENTRY AND FAMILY ROOM. VERSATILE FORMAL DINING THAT CAN BE USED AS A STUDY. 3 GOOD SIZED BEDROOMS AND GAME ROOM UPSTAIRS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10000 Levelland Place have any available units?
10000 Levelland Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 10000 Levelland Place have?
Some of 10000 Levelland Place's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10000 Levelland Place currently offering any rent specials?
10000 Levelland Place is not currently offering any rent specials.
Is 10000 Levelland Place pet-friendly?
No, 10000 Levelland Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in McKinney.
Does 10000 Levelland Place offer parking?
Yes, 10000 Levelland Place offers parking.
Does 10000 Levelland Place have units with washers and dryers?
No, 10000 Levelland Place does not offer units with in unit laundry.
Does 10000 Levelland Place have a pool?
No, 10000 Levelland Place does not have a pool.
Does 10000 Levelland Place have accessible units?
No, 10000 Levelland Place does not have accessible units.
Does 10000 Levelland Place have units with dishwashers?
Yes, 10000 Levelland Place has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
Need a Roommate Agreement? (Template)
How to Negotiate Rent With Your Landlord or a Property Management Company
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
The Best Cities for Singles 2019
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Bent Creek
123 Wilson Creek Blvd
McKinney, TX 75069
McKinney Square
6600 McKinney Ranch Pkwy
McKinney, TX 75070
ReNew McKinney
600 S Graves St
McKinney, TX 75069
The Gables of McKinney Apartments
1500 W Eldorado Pkwy
McKinney, TX 75069
Cliffs of Eldorado
1300 Eldorado Pkwy
McKinney, TX 75069
The Reserve at Stonebridge Ranch
2305 S Custer Rd
McKinney, TX 75070
1701 at Eldorado
1701 Park Central
McKinney, TX 75069
Springs at McKinney
5960 Stacy Road
McKinney, TX 75070

Similar Pages

McKinney 1 BedroomsMcKinney 2 Bedrooms
McKinney Apartments under $1,200McKinney Apartments with Gym
McKinney Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Frisco, TXCarrollton, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TX
Bedford, TXGrapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX

Nearby Neighborhoods

Stonebridge Ranch

Apartments Near Colleges

Collin County Community College DistrictAmberton University
El Centro CollegeThe University of Texas at Dallas
University of Texas Southwestern Medical Center