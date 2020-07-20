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Live Oak, TX
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12820 WELCOME DR.
Last updated November 26 2019 at 12:42 PM

12820 WELCOME DR.

12820 Welcome Drive · No Longer Available
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Location

12820 Welcome Drive, Live Oak, TX 78233

Amenities

w/d hookup
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
garbage disposal
ice maker
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
parking
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
GREAT HOME WITH POOL (INCL POOL SERVICE) - GREAT HOME LOCATED WALKING DISTANCE TO ELEMENTARY SCHOOL, CITY PARK, PLAYGROUND, LAKE AND SPORTS COURTS. ENJOY THOSE WARM SUMMER DAYS IN YOUR INGROUND DIVING POOL. GARAGE HAS BEEN CONVERTED TO LARGE FAMILY ROOM WITH CORNER FIREPLACE. GREAT FOR ENTERTAINING. KITCHEN WITH BREAKFAST AREA IS OPEN TO SECONDARY LIVING SPACE OR FORMAL DINING. SPLIT BEDROOM ARRANGEMENT. CITY BUS LINE. QUICK COMMUTE TO JBSA FT SAM AND RANDOLPH. TENANTS ARE REQUIRED TO PARTICIPATE IN FILTER PROGRAM AT $20/MTH. OWNER PAYS FOR POOL SERVICE.

(RLNE1909610)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12820 WELCOME DR. have any available units?
12820 WELCOME DR. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Live Oak, TX.
What amenities does 12820 WELCOME DR. have?
Some of 12820 WELCOME DR.'s amenities include w/d hookup, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12820 WELCOME DR. currently offering any rent specials?
12820 WELCOME DR. is not currently offering any rent specials.
Is 12820 WELCOME DR. pet-friendly?
Yes, 12820 WELCOME DR. is pet friendly.
Does 12820 WELCOME DR. offer parking?
Yes, 12820 WELCOME DR. offers parking.
Does 12820 WELCOME DR. have units with washers and dryers?
No, 12820 WELCOME DR. does not offer units with in unit laundry.
Does 12820 WELCOME DR. have a pool?
Yes, 12820 WELCOME DR. has a pool.
Does 12820 WELCOME DR. have accessible units?
No, 12820 WELCOME DR. does not have accessible units.
Does 12820 WELCOME DR. have units with dishwashers?
Yes, 12820 WELCOME DR. has units with dishwashers.
Does 12820 WELCOME DR. have units with air conditioning?
No, 12820 WELCOME DR. does not have units with air conditioning.
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