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4321 Baldwin Street
Last updated August 9 2019 at 6:49 AM

4321 Baldwin Street

4321 Baldwin Street · No Longer Available
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Location

4321 Baldwin Street, Grand Prairie, TX 75052
Westchester

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4321 Baldwin Street have any available units?
4321 Baldwin Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Grand Prairie, TX.
How much is rent in Grand Prairie, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Grand Prairie Rent Report.
What amenities does 4321 Baldwin Street have?
Some of 4321 Baldwin Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4321 Baldwin Street currently offering any rent specials?
4321 Baldwin Street is not currently offering any rent specials.
Is 4321 Baldwin Street pet-friendly?
No, 4321 Baldwin Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Grand Prairie.
Does 4321 Baldwin Street offer parking?
Yes, 4321 Baldwin Street offers parking.
Does 4321 Baldwin Street have units with washers and dryers?
Yes, 4321 Baldwin Street offers units with in unit laundry.
Does 4321 Baldwin Street have a pool?
No, 4321 Baldwin Street does not have a pool.
Does 4321 Baldwin Street have accessible units?
No, 4321 Baldwin Street does not have accessible units.
Does 4321 Baldwin Street have units with dishwashers?
Yes, 4321 Baldwin Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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