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Garland, TX
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1209 ROSEWOOD HILLS DR
Last updated August 7 2019 at 10:22 AM

1209 ROSEWOOD HILLS DR

1209 Rosewood Hills Drive · No Longer Available
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Location

1209 Rosewood Hills Drive, Garland, TX 75040
Shorehaven

Amenities

dishwasher
pet friendly
recently renovated
hot tub
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
hot tub
pet friendly
MODERN SPACIOUsHOME IN GARLAND FOR RENT OR SALE - Property Id: 38092

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Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/38092p
Property Id 38092

(RLNE5043717)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1209 ROSEWOOD HILLS DR have any available units?
1209 ROSEWOOD HILLS DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Garland, TX.
How much is rent in Garland, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Garland Rent Report.
What amenities does 1209 ROSEWOOD HILLS DR have?
Some of 1209 ROSEWOOD HILLS DR's amenities include dishwasher, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1209 ROSEWOOD HILLS DR currently offering any rent specials?
1209 ROSEWOOD HILLS DR is not currently offering any rent specials.
Is 1209 ROSEWOOD HILLS DR pet-friendly?
Yes, 1209 ROSEWOOD HILLS DR is pet friendly.
Does 1209 ROSEWOOD HILLS DR offer parking?
No, 1209 ROSEWOOD HILLS DR does not offer parking.
Does 1209 ROSEWOOD HILLS DR have units with washers and dryers?
No, 1209 ROSEWOOD HILLS DR does not offer units with in unit laundry.
Does 1209 ROSEWOOD HILLS DR have a pool?
No, 1209 ROSEWOOD HILLS DR does not have a pool.
Does 1209 ROSEWOOD HILLS DR have accessible units?
No, 1209 ROSEWOOD HILLS DR does not have accessible units.
Does 1209 ROSEWOOD HILLS DR have units with dishwashers?
Yes, 1209 ROSEWOOD HILLS DR has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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