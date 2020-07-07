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1008 Sierra Drive
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1008 Sierra Drive

1008 Sierra Drive · No Longer Available
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Location

1008 Sierra Drive, Denton, TX 76209

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
microwave
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1008 Sierra Drive have any available units?
1008 Sierra Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denton, TX.
How much is rent in Denton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denton Rent Report.
What amenities does 1008 Sierra Drive have?
Some of 1008 Sierra Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1008 Sierra Drive currently offering any rent specials?
1008 Sierra Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1008 Sierra Drive pet-friendly?
No, 1008 Sierra Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denton.
Does 1008 Sierra Drive offer parking?
Yes, 1008 Sierra Drive offers parking.
Does 1008 Sierra Drive have units with washers and dryers?
No, 1008 Sierra Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1008 Sierra Drive have a pool?
No, 1008 Sierra Drive does not have a pool.
Does 1008 Sierra Drive have accessible units?
No, 1008 Sierra Drive does not have accessible units.
Does 1008 Sierra Drive have units with dishwashers?
Yes, 1008 Sierra Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.
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