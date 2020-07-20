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Converse, TX
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9947 Meadow Lark
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

9947 Meadow Lark

9947 Meadow Lark · No Longer Available
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Location

9947 Meadow Lark, Converse, TX 78109
Converse

Amenities

granite counters
pet friendly
garage
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
Property Amenities
garage
pet friendly
9947 Meadow Lark Available 04/05/19 BEAUTIFUL 3 BEDROOM HOME FEATURING GRANITE COUNTERTOPS & FIREPLACE IN LIVING*SEPARATE DINING AREA*VIDEO SECURITY SYSTEM*GARAGE DOOR OPENER*LARGE BACK YARD*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB & SHOPPING - BEAUTIFUL 3 BEDROOM HOME FEATURING GRANITE COUNTERTOPS & FIREPLACE IN LIVING*SEPARATE DINING AREA*VIDEO SECURITY SYSTEM*GARAGE DOOR OPENER*LARGE BACK YARD*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB & SHOPPING*NON-REFUNDABLE $55 APP FEE PER PERSON*ALL 18 AND OVER MUST APPLY*APP FEE, FIRST MONTH'S RENT, SECURITY DEPOSIT AND PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASH OR MONEY ORDER*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*LEASE MUST BE SIGNED WITHIN 24 HOURS OF ACCEPTANCE*SCHOOL INFO MUST BE VERIFIED BY TENANT

No Cats Allowed

(RLNE3883499)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9947 Meadow Lark have any available units?
9947 Meadow Lark doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Converse, TX.
What amenities does 9947 Meadow Lark have?
Some of 9947 Meadow Lark's amenities include granite counters, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9947 Meadow Lark currently offering any rent specials?
9947 Meadow Lark is not currently offering any rent specials.
Is 9947 Meadow Lark pet-friendly?
Yes, 9947 Meadow Lark is pet friendly.
Does 9947 Meadow Lark offer parking?
Yes, 9947 Meadow Lark offers parking.
Does 9947 Meadow Lark have units with washers and dryers?
No, 9947 Meadow Lark does not offer units with in unit laundry.
Does 9947 Meadow Lark have a pool?
No, 9947 Meadow Lark does not have a pool.
Does 9947 Meadow Lark have accessible units?
No, 9947 Meadow Lark does not have accessible units.
Does 9947 Meadow Lark have units with dishwashers?
No, 9947 Meadow Lark does not have units with dishwashers.
Does 9947 Meadow Lark have units with air conditioning?
No, 9947 Meadow Lark does not have units with air conditioning.
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