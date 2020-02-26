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1122 Royal Adelade Drive
Last updated June 8 2020 at 9:41 PM

1122 Royal Adelade Drive

1122 Royal Adelade Loop · (979) 694-8844
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Location

1122 Royal Adelade Loop, College Station, TX 77845
Pebble Creek

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,300

Click to see floorplan

4 Bed · 6 Bath · 4063 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
garage
ceiling fan
fire pit
hot tub
Unit Amenities
ceiling fan
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
courtyard
fire pit
game room
parking
garage
hot tub
media room
CONTEMPORARY BEAUTY IN POPULAR PEBBLE CREEK SUBD. INDOOR HOT TUB, SEPARATE GUEST QUARTERS WITH FULL BATH & GARAGE, LARGE CORNER LOT, LARGE MEDIA/THEATER ROOM DOWNSTAIRS, 2 LIVING DOWNSTAIRS, OFFICE/STUDY DOWNSTAIRS, LARGE MASTER SUITE DOWNSTAIRS, GAME ROOM , 2 BEDROOMS & 2 FULL BATHS UP STAIRS. MUD ROOM WITH LARGE UTILITY ROOM. 4 BEDROOMS, 4 FULL BATHS, 2 HALF BATHS, 3 CAR GARAGE, CIRCULAR DRIVEWAY PLUS LARGE SIDE DRIVEWAY, MASTER SUITE HAS LARGE JACUZZI TUB WITH X-LARGE WALK IN SHOWER, MASTER SUITE HAS ITS OWN WASHER/DRYER CONNECTIONS, LG MASTER CLOSET WITH LOTS OF BUILT INS. LARGE FORMAL DINING ROOM, REMOTE/MOTORIZED BLINDS. VERY PRIVATE & SECLUDED PARK LIKE BACK YARD WITH FIRE PIT, LARGE COVERED PATIO, FOUNTAINS AND A COURTYARD AREA OFF THE HOT TUB ROOM. TOO MANY FEATURES TO MENTION. OUTSTANDING HOUSE FOR ENTERTAINING!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1122 Royal Adelade Drive have any available units?
1122 Royal Adelade Drive has a unit available for $4,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1122 Royal Adelade Drive have?
Some of 1122 Royal Adelade Drive's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1122 Royal Adelade Drive currently offering any rent specials?
1122 Royal Adelade Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1122 Royal Adelade Drive pet-friendly?
No, 1122 Royal Adelade Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in College Station.
Does 1122 Royal Adelade Drive offer parking?
Yes, 1122 Royal Adelade Drive does offer parking.
Does 1122 Royal Adelade Drive have units with washers and dryers?
No, 1122 Royal Adelade Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1122 Royal Adelade Drive have a pool?
No, 1122 Royal Adelade Drive does not have a pool.
Does 1122 Royal Adelade Drive have accessible units?
No, 1122 Royal Adelade Drive does not have accessible units.
Does 1122 Royal Adelade Drive have units with dishwashers?
No, 1122 Royal Adelade Drive does not have units with dishwashers.
Does 1122 Royal Adelade Drive have units with air conditioning?
No, 1122 Royal Adelade Drive does not have units with air conditioning.
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