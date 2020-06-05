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Cibolo, TX
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520 Saddle Hill
Last updated June 5 2020 at 9:54 AM

520 Saddle Hill

520 Saddle Hill · No Longer Available
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Location

520 Saddle Hill, Cibolo, TX 78108

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
stainless steel
walk in closets
game room
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
game room
media room
SPACIOUS BELLA VISTA HOME IN SADDLE CREEK RANCH*FEATURING OPEN FLOOR PLAN WITH A STUDY, GAME ROOM, MEDIA ROOM, & FORMAL DINING*MASTER BEDROOM DOWNSTAIRS*WALK-IN CLOSET*DOUBLE SINKS*SEPARATE TUB/SHOWER*GRANITE COUNTERS & STAINLESS STEEL APPLIANCES*TILE FLO - SPACIOUS BELLA VISTA HOME IN SADDLE CREEK RANCH*FEATURING OPEN FLOOR PLAN WITH A STUDY, GAME ROOM, MEDIA ROOM, & FORMAL DINING*MASTER BEDROOM DOWNSTAIRS*WALK-IN CLOSET*DOUBLE SINKS*SEPARATE TUB/SHOWER*GRANITE COUNTERS & STAINLESS STEEL APPLIANCES*TILE FLOORING IN WET AREAS*COVERED PATIO*SPRINKLER SYSTEM*WATER SOFTENER*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL IF VACANT*PET RESTRICTIONS*1ST MONTHS RENT & DEPOSIT(S) MUST BE IN CERT. FUNDS

(RLNE5590034)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 520 Saddle Hill have any available units?
520 Saddle Hill doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cibolo, TX.
What amenities does 520 Saddle Hill have?
Some of 520 Saddle Hill's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 520 Saddle Hill currently offering any rent specials?
520 Saddle Hill is not currently offering any rent specials.
Is 520 Saddle Hill pet-friendly?
Yes, 520 Saddle Hill is pet friendly.
Does 520 Saddle Hill offer parking?
No, 520 Saddle Hill does not offer parking.
Does 520 Saddle Hill have units with washers and dryers?
No, 520 Saddle Hill does not offer units with in unit laundry.
Does 520 Saddle Hill have a pool?
No, 520 Saddle Hill does not have a pool.
Does 520 Saddle Hill have accessible units?
No, 520 Saddle Hill does not have accessible units.
Does 520 Saddle Hill have units with dishwashers?
No, 520 Saddle Hill does not have units with dishwashers.
Does 520 Saddle Hill have units with air conditioning?
No, 520 Saddle Hill does not have units with air conditioning.
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