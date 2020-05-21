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926 Harrington Drive
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926 Harrington Drive

926 Harrington St · No Longer Available
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Location

926 Harrington St, Cedar Hill, TX 75104

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
refrigerator
Property Amenities
garage
BEAUTIFUL 3 BEDROOM SPACIOUS SINGLE FAMILY HOME
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 926 Harrington Drive have any available units?
926 Harrington Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cedar Hill, TX.
How much is rent in Cedar Hill, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Cedar Hill Rent Report.
What amenities does 926 Harrington Drive have?
Some of 926 Harrington Drive's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 926 Harrington Drive currently offering any rent specials?
926 Harrington Drive is not currently offering any rent specials.
Is 926 Harrington Drive pet-friendly?
No, 926 Harrington Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cedar Hill.
Does 926 Harrington Drive offer parking?
Yes, 926 Harrington Drive offers parking.
Does 926 Harrington Drive have units with washers and dryers?
No, 926 Harrington Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 926 Harrington Drive have a pool?
No, 926 Harrington Drive does not have a pool.
Does 926 Harrington Drive have accessible units?
No, 926 Harrington Drive does not have accessible units.
Does 926 Harrington Drive have units with dishwashers?
Yes, 926 Harrington Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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