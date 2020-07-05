2124 Hunters Ridge

Amenities
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Neighborhood Description
Near large Mary Heads Carter Park and Kids Corral playground.
Double cul de sac street. VERY Quiet. Near " The Honors Golf Club " also Bear Creek Golf Range, Walking distance to Fizbee Disc Golf, tennis court and basketball court with walking paths.
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(RLNE4628295)