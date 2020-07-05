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Carrollton, TX
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2124 Hunters Ridge
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2124 Hunters Ridge

2124 Hunters Ridge · No Longer Available
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Location

2124 Hunters Ridge, Carrollton, TX 75006

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
on-site laundry
parking
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
hot tub
internet access
pet friendly
tennis court
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Neighborhood Description
Near large Mary Heads Carter Park and Kids Corral playground.
Double cul de sac street. VERY Quiet. Near " The Honors Golf Club " also Bear Creek Golf Range, Walking distance to Fizbee Disc Golf, tennis court and basketball court with walking paths.

More info & apply online at https://rental.hunt.com/25096

(RLNE4628295)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2124 Hunters Ridge have any available units?
2124 Hunters Ridge doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carrollton, TX.
How much is rent in Carrollton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Carrollton Rent Report.
What amenities does 2124 Hunters Ridge have?
Some of 2124 Hunters Ridge's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2124 Hunters Ridge currently offering any rent specials?
2124 Hunters Ridge is not currently offering any rent specials.
Is 2124 Hunters Ridge pet-friendly?
Yes, 2124 Hunters Ridge is pet friendly.
Does 2124 Hunters Ridge offer parking?
Yes, 2124 Hunters Ridge offers parking.
Does 2124 Hunters Ridge have units with washers and dryers?
Yes, 2124 Hunters Ridge offers units with in unit laundry.
Does 2124 Hunters Ridge have a pool?
Yes, 2124 Hunters Ridge has a pool.
Does 2124 Hunters Ridge have accessible units?
No, 2124 Hunters Ridge does not have accessible units.
Does 2124 Hunters Ridge have units with dishwashers?
Yes, 2124 Hunters Ridge has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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