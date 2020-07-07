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Burleson, TX
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125 Mckinley Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

125 Mckinley Drive

125 Mckinley Drive · No Longer Available
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Location

125 Mckinley Drive, Burleson, TX 76028

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
game room
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
pool
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 125 Mckinley Drive have any available units?
125 Mckinley Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Burleson, TX.
What amenities does 125 Mckinley Drive have?
Some of 125 Mckinley Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 125 Mckinley Drive currently offering any rent specials?
125 Mckinley Drive is not currently offering any rent specials.
Is 125 Mckinley Drive pet-friendly?
No, 125 Mckinley Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Burleson.
Does 125 Mckinley Drive offer parking?
Yes, 125 Mckinley Drive offers parking.
Does 125 Mckinley Drive have units with washers and dryers?
No, 125 Mckinley Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 125 Mckinley Drive have a pool?
Yes, 125 Mckinley Drive has a pool.
Does 125 Mckinley Drive have accessible units?
No, 125 Mckinley Drive does not have accessible units.
Does 125 Mckinley Drive have units with dishwashers?
Yes, 125 Mckinley Drive has units with dishwashers.
Does 125 Mckinley Drive have units with air conditioning?
No, 125 Mckinley Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 3 spaces/unit.
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