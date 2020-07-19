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Bexar County, TX
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6520 BEECH TRAIL DR
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6520 BEECH TRAIL DR

6520 Beech Trail Dr · No Longer Available
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Location

6520 Beech Trail Dr, Bexar County, TX 78109

Amenities

dishwasher
pet friendly
garage
range
Unit Amenities
dishwasher
range
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
CF'S IN ALL BEDROOMS, ELECTRIC STOVE & VENT HOOD, DW, Close to shopping at the Forum. Easy access to IH 35, & 1604. APPLICATION FEE AND DEPOSIT IN CASHIERS CHECK, MONEY ORDER OR OTHER FORM OF CERTIFIED FUNDS, COPY OF DL, SS# CARD & PROOF OF INCOME MUST ACCOMPANY APPLICATION AT TIME OF SUBMISSION. $300-900+ PET DEPOSIT PER PET W/2 PET LIMIT (DEPENDS ON WEIGHT) pic req. APPLICATION AND SCREENING CRITERIA CAN BE DOWNLOADED FROM ADDITIONAL INFO. APPLICANTS SHOULD VERIFY SCHOOLS & HOA amenities.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 2
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6520 BEECH TRAIL DR have any available units?
6520 BEECH TRAIL DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bexar County, TX.
What amenities does 6520 BEECH TRAIL DR have?
Some of 6520 BEECH TRAIL DR's amenities include dishwasher, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6520 BEECH TRAIL DR currently offering any rent specials?
6520 BEECH TRAIL DR is not currently offering any rent specials.
Is 6520 BEECH TRAIL DR pet-friendly?
Yes, 6520 BEECH TRAIL DR is pet friendly.
Does 6520 BEECH TRAIL DR offer parking?
Yes, 6520 BEECH TRAIL DR offers parking.
Does 6520 BEECH TRAIL DR have units with washers and dryers?
No, 6520 BEECH TRAIL DR does not offer units with in unit laundry.
Does 6520 BEECH TRAIL DR have a pool?
No, 6520 BEECH TRAIL DR does not have a pool.
Does 6520 BEECH TRAIL DR have accessible units?
No, 6520 BEECH TRAIL DR does not have accessible units.
Does 6520 BEECH TRAIL DR have units with dishwashers?
Yes, 6520 BEECH TRAIL DR has units with dishwashers.
Does 6520 BEECH TRAIL DR have units with air conditioning?
No, 6520 BEECH TRAIL DR does not have units with air conditioning.
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