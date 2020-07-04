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Allen, TX
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309 Napa Drive
Last updated May 9 2019 at 6:01 AM

309 Napa Drive

309 Napa Drive · No Longer Available
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Location

309 Napa Drive, Allen, TX 75013
Watters Crossing

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 309 Napa Drive have any available units?
309 Napa Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Allen, TX.
How much is rent in Allen, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Allen Rent Report.
What amenities does 309 Napa Drive have?
Some of 309 Napa Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 309 Napa Drive currently offering any rent specials?
309 Napa Drive is not currently offering any rent specials.
Is 309 Napa Drive pet-friendly?
Yes, 309 Napa Drive is pet friendly.
Does 309 Napa Drive offer parking?
Yes, 309 Napa Drive offers parking.
Does 309 Napa Drive have units with washers and dryers?
No, 309 Napa Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 309 Napa Drive have a pool?
No, 309 Napa Drive does not have a pool.
Does 309 Napa Drive have accessible units?
No, 309 Napa Drive does not have accessible units.
Does 309 Napa Drive have units with dishwashers?
Yes, 309 Napa Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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