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4961 Edge Avenue
Last updated July 16 2020 at 11:40 PM

4961 Edge Avenue

4961 Edge Avenue · No Longer Available
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Location

4961 Edge Avenue, North Charleston, SC 29405
Park Circle

Amenities

garage
Unit Amenities
Property Amenities
parking
garage
NICE TRADITIONAL, APPROXIMATELY 1400 SF, WITH MANY RECENT IMPROVEMENTS; 3 BEDROOM, 2 BATHS WITH A LARGE YARD AND A TWO CAR GARAGE ON ONE OF THE QUIETEST STREETS IN PARK CIRCLE. IT IS CONVENIENTLY LOCATED IN WALKING DISTANCE OF RESTAURANTS AND PARK. THIS IS AN IDEAL HOME FOR A SMALL FAMILY OR WORKING PROFESSIONALS. LAWN CARE IS INCLUDED IN THE RENTAL PRICE. THIS IS A QUIET NEIGHBORHOOD AND RESPECT FOR NEIGHBORS PRIVACY IS IN GOOD ORDER. NEAR I-526 AT N. RHETT. CALL IN ADVANCE FOR APPOINTMENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4961 Edge Avenue have any available units?
4961 Edge Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in North Charleston, SC.
How much is rent in North Charleston, SC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly North Charleston Rent Report.
Is 4961 Edge Avenue currently offering any rent specials?
4961 Edge Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4961 Edge Avenue pet-friendly?
No, 4961 Edge Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Charleston.
Does 4961 Edge Avenue offer parking?
Yes, 4961 Edge Avenue offers parking.
Does 4961 Edge Avenue have units with washers and dryers?
No, 4961 Edge Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4961 Edge Avenue have a pool?
No, 4961 Edge Avenue does not have a pool.
Does 4961 Edge Avenue have accessible units?
No, 4961 Edge Avenue does not have accessible units.
Does 4961 Edge Avenue have units with dishwashers?
No, 4961 Edge Avenue does not have units with dishwashers.
Does 4961 Edge Avenue have units with air conditioning?
No, 4961 Edge Avenue does not have units with air conditioning.
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