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3348 NW 172nd Terrace
Last updated April 3 2020 at 1:14 PM

3348 NW 172nd Terrace

3348 Northwest 172nd Terrace · (405) 509-1841
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Location

3348 Northwest 172nd Terrace, Oklahoma City, OK 73012

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$3,999

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5 Bed · 5 Bath · 4498 sqft

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Amenities

patio / balcony
garage
gym
pool
basketball court
clubhouse
Unit Amenities
ice maker
oven
patio / balcony
Property Amenities
basketball court
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garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3348 NW 172nd Terrace have any available units?
3348 NW 172nd Terrace has a unit available for $3,999 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Oklahoma City, OK?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oklahoma City Rent Report.
What amenities does 3348 NW 172nd Terrace have?
Some of 3348 NW 172nd Terrace's amenities include patio / balcony, garage, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3348 NW 172nd Terrace currently offering any rent specials?
3348 NW 172nd Terrace isn't currently offering any rent specials.
Is 3348 NW 172nd Terrace pet-friendly?
No, 3348 NW 172nd Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oklahoma City.
Does 3348 NW 172nd Terrace offer parking?
Yes, 3348 NW 172nd Terrace does offer parking.
Does 3348 NW 172nd Terrace have units with washers and dryers?
No, 3348 NW 172nd Terrace does not offer units with in unit laundry.
Does 3348 NW 172nd Terrace have a pool?
Yes, 3348 NW 172nd Terrace has a pool.
Does 3348 NW 172nd Terrace have accessible units?
No, 3348 NW 172nd Terrace does not have accessible units.
Does 3348 NW 172nd Terrace have units with dishwashers?
No, 3348 NW 172nd Terrace does not have units with dishwashers.
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