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Columbus, OH
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2498 N 4th St
Last updated April 24 2019 at 10:05 AM

2498 N 4th St

2498 N 4th St · No Longer Available
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Location

2498 N 4th St, Columbus, OH 43202
Old North Columbus

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
carport
parking
cats allowed
dogs allowed
media room
pet friendly
Available 08/01/19 BEAUTIFUL 4 BEDROOMS HOUSE FOR RENT NEAR OSU! - Property Id: 59267

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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/59267
Property Id 59267

(RLNE4786153)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2498 N 4th St have any available units?
2498 N 4th St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Columbus, OH.
How much is rent in Columbus, OH?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Columbus Rent Report.
What amenities does 2498 N 4th St have?
Some of 2498 N 4th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2498 N 4th St currently offering any rent specials?
2498 N 4th St is not currently offering any rent specials.
Is 2498 N 4th St pet-friendly?
Yes, 2498 N 4th St is pet friendly.
Does 2498 N 4th St offer parking?
Yes, 2498 N 4th St offers parking.
Does 2498 N 4th St have units with washers and dryers?
Yes, 2498 N 4th St offers units with in unit laundry.
Does 2498 N 4th St have a pool?
No, 2498 N 4th St does not have a pool.
Does 2498 N 4th St have accessible units?
No, 2498 N 4th St does not have accessible units.
Does 2498 N 4th St have units with dishwashers?
Yes, 2498 N 4th St has units with dishwashers.
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