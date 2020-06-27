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Staten Island, NY
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33 Corona Avenue
Last updated June 17 2020 at 5:25 AM

33 Corona Avenue

33 Corona Avenue · (917) 250-5615
COVID-19 Update
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Location

33 Corona Avenue, Staten Island, NY 10306
Great Kills

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,900

3 Bed · 2 Bath · 1400 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
UTILITIES INCLUDED IN THIS CLASSY AND STYLISH WHOLE HOUSE RENTAL WITH ENTERTAINER'S YARD INCLUDES FURNITURE, AND PARKING, BRAND NEW WASHER DRYER , GREAT DEAL WITH ALL YOUR UTILITIES PAID BY LANDLORD. BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORING THROUGHOUT. KITCHEN WITH ISLAND AND BRAND NEW STAINLESS STEEL REFRIGERATOR ,DISHWASHER ,SLIDING DOORS TO YARD AND DECK. 1/2 BATHROOM ON FIRST LEVEL WITH DINING ROOM AND LIVING ROOM. MASTER BEDROOM AND 2 ADDITIONAL BEDROOMS, FULL BATHROOM UPSTAIRS. CALL FOR VIRTUAL WALKTHROUGH TODAY. WON'T LAST!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 33 Corona Avenue have any available units?
33 Corona Avenue has a unit available for $2,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 33 Corona Avenue have?
Some of 33 Corona Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 33 Corona Avenue currently offering any rent specials?
33 Corona Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 33 Corona Avenue pet-friendly?
No, 33 Corona Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Staten Island.
Does 33 Corona Avenue offer parking?
Yes, 33 Corona Avenue offers parking.
Does 33 Corona Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 33 Corona Avenue offers units with in unit laundry.
Does 33 Corona Avenue have a pool?
No, 33 Corona Avenue does not have a pool.
Does 33 Corona Avenue have accessible units?
No, 33 Corona Avenue does not have accessible units.
Does 33 Corona Avenue have units with dishwashers?
Yes, 33 Corona Avenue has units with dishwashers.
Does 33 Corona Avenue have units with air conditioning?
No, 33 Corona Avenue does not have units with air conditioning.
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