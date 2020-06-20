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Queens, NY
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107-28 155th St
Last updated June 18 2020 at 1:03 PM

107-28 155th St

107-28 155th Street · No Longer Available
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Location

107-28 155th Street, Queens, NY 11433
Jamaica

Amenities

w/d hookup
granite counters
dishwasher
stainless steel
air conditioning
microwave
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
microwave
range
refrigerator
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
Public Remarks:NO BROKER FEE FOR 6-1 MOVE IN DATE. ABSOLUTELY STUNNING AND HUGE BRAND NEW APARTMENT. SPACIOUS AND AIRY. LOTS OF WINDOWS. 3 BEAUTIFUL BEDROOMS INCLUDING A MASTER BEDROOM WITH IT'S VERY OWN FULL BATHROOM. OPEN CONCEPT WITH A TOTALLY MODERN APPEAL. OPEN CONCEPT LIVING ROOM/DINING ROOM/ KITCHEN STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOPS, WHITE MODERN CABINETRY, DISHWASHER AND BUILT IN MICROWAVE. WASHER/DRYER HOOKUP. AIR CONDITIONING. WALK TO ALL PUBLIC TRANSPORTATION AND STORES. A MUST SEE! PLEASE NOTE: PICTURES ARE VIRTUALLY STAGED FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY. CALL ASAP FOR A VIEWING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 107-28 155th St have any available units?
107-28 155th St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queens, NY.
What amenities does 107-28 155th St have?
Some of 107-28 155th St's amenities include w/d hookup, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 107-28 155th St currently offering any rent specials?
107-28 155th St isn't currently offering any rent specials.
Is 107-28 155th St pet-friendly?
No, 107-28 155th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queens.
Does 107-28 155th St offer parking?
No, 107-28 155th St does not offer parking.
Does 107-28 155th St have units with washers and dryers?
No, 107-28 155th St does not offer units with in unit laundry.
Does 107-28 155th St have a pool?
No, 107-28 155th St does not have a pool.
Does 107-28 155th St have accessible units?
No, 107-28 155th St does not have accessible units.
Does 107-28 155th St have units with dishwashers?
Yes, 107-28 155th St has units with dishwashers.
Does 107-28 155th St have units with air conditioning?
Yes, 107-28 155th St has units with air conditioning.
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