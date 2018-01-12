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Summerlin South, NV
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11246 Ventura Grass
Last updated June 18 2020 at 10:00 AM

11246 Ventura Grass

11246 West Ventura Grass Court · (702) 750-1453 ext. 102
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Location

11246 West Ventura Grass Court, Summerlin South, NV 89135

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 11246 Ventura Grass · Avail. now

$1,900

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2 Bed · 2 Bath · 1616 sqft

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Amenities

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hot tub
Unit Amenities
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Property Amenities
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NANCY - 702-460-8484
QUINTEN HORD 702-443-1697
OR ANY NEVADA LICENSED REALTOR

(RLNE4451300)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11246 Ventura Grass have any available units?
11246 Ventura Grass has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 11246 Ventura Grass currently offering any rent specials?
11246 Ventura Grass isn't currently offering any rent specials.
Is 11246 Ventura Grass pet-friendly?
No, 11246 Ventura Grass is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Summerlin South.
Does 11246 Ventura Grass offer parking?
No, 11246 Ventura Grass does not offer parking.
Does 11246 Ventura Grass have units with washers and dryers?
No, 11246 Ventura Grass does not offer units with in unit laundry.
Does 11246 Ventura Grass have a pool?
No, 11246 Ventura Grass does not have a pool.
Does 11246 Ventura Grass have accessible units?
No, 11246 Ventura Grass does not have accessible units.
Does 11246 Ventura Grass have units with dishwashers?
No, 11246 Ventura Grass does not have units with dishwashers.
Does 11246 Ventura Grass have units with air conditioning?
No, 11246 Ventura Grass does not have units with air conditioning.
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