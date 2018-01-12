11245 PISMO DUNES CT.

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Beautiful Furnished With Designer Touches T/O Near Downtown Summerlin - THIS BEAUTY IS A FULLY DESIGNER FURNISHED HOME WITH EXQUISITE UPSCALE DECOR THROUGHOUT. LIVING ROOM WITH HIGH CEILINGS AND CHANDELIER! KITCHEN HAS A HUGE ISLAND AND STAINLESS STEEL APPLIANCES! LOFT UPSTAIRS WITH BALCONY OVERLOOKING LIVING ROOM! DEFINITELY A MUST SEE! ADJACENT TO DOWNTOWN SUMMERLIN. AWARDED W/ PLATINUM LEED CERTIFIED GREEN HOME. FULLY UPGRADED WITH PREMIUM HOME AUDIO AND WIRED CAT-5, PREMIUM STAINLESS APPLIANCES IN GOURMET KITCHEN, AND STONE ACCENTED NICHES IN BATHROOMS
TENANTS TO PAY $42/MONTH W/RENT FOR SEWER & TRASH
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Nancy Weber 702-460-8484
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(RLNE2391112)