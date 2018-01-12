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Summerlin South, NV
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11245 PISMO DUNES CT.
Last updated June 13 2020 at 12:27 PM

11245 PISMO DUNES CT.

11245 West Pismo Dunes Court · No Longer Available
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Location

11245 West Pismo Dunes Court, Summerlin South, NV 89135

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
stainless steel
green community
furnished
Unit Amenities
furnished
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
green community
Beautiful Furnished With Designer Touches T/O Near Downtown Summerlin - THIS BEAUTY IS A FULLY DESIGNER FURNISHED HOME WITH EXQUISITE UPSCALE DECOR THROUGHOUT. LIVING ROOM WITH HIGH CEILINGS AND CHANDELIER! KITCHEN HAS A HUGE ISLAND AND STAINLESS STEEL APPLIANCES! LOFT UPSTAIRS WITH BALCONY OVERLOOKING LIVING ROOM! DEFINITELY A MUST SEE! ADJACENT TO DOWNTOWN SUMMERLIN. AWARDED W/ PLATINUM LEED CERTIFIED GREEN HOME. FULLY UPGRADED WITH PREMIUM HOME AUDIO AND WIRED CAT-5, PREMIUM STAINLESS APPLIANCES IN GOURMET KITCHEN, AND STONE ACCENTED NICHES IN BATHROOMS
TENANTS TO PAY $42/MONTH W/RENT FOR SEWER & TRASH

TO VIEW THIS PROPERTY, PLEASE CONTACT
Nancy Weber 702-460-8484
Quintin Hord 702-443-1697
Or any Nevada Licensed Realtor

No Pets Allowed

(RLNE2391112)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11245 PISMO DUNES CT. have any available units?
11245 PISMO DUNES CT. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Summerlin South, NV.
What amenities does 11245 PISMO DUNES CT. have?
Some of 11245 PISMO DUNES CT.'s amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11245 PISMO DUNES CT. currently offering any rent specials?
11245 PISMO DUNES CT. isn't currently offering any rent specials.
Is 11245 PISMO DUNES CT. pet-friendly?
Yes, 11245 PISMO DUNES CT. is pet friendly.
Does 11245 PISMO DUNES CT. offer parking?
No, 11245 PISMO DUNES CT. does not offer parking.
Does 11245 PISMO DUNES CT. have units with washers and dryers?
No, 11245 PISMO DUNES CT. does not offer units with in unit laundry.
Does 11245 PISMO DUNES CT. have a pool?
No, 11245 PISMO DUNES CT. does not have a pool.
Does 11245 PISMO DUNES CT. have accessible units?
No, 11245 PISMO DUNES CT. does not have accessible units.
Does 11245 PISMO DUNES CT. have units with dishwashers?
No, 11245 PISMO DUNES CT. does not have units with dishwashers.
Does 11245 PISMO DUNES CT. have units with air conditioning?
No, 11245 PISMO DUNES CT. does not have units with air conditioning.
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