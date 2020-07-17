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10873 Crimson Cliffs Avenue
Last updated July 10 2020 at 1:48 AM

10873 Crimson Cliffs Avenue

10873 Crimson Cliffs Ave · (702) 425-2000
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Location

10873 Crimson Cliffs Ave, Summerlin South, NV 89135

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,300

3 Bed · 3 Bath · 2262 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
elevator
on-site laundry
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10873 Crimson Cliffs Avenue have any available units?
10873 Crimson Cliffs Avenue has a unit available for $4,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10873 Crimson Cliffs Avenue have?
Some of 10873 Crimson Cliffs Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10873 Crimson Cliffs Avenue currently offering any rent specials?
10873 Crimson Cliffs Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 10873 Crimson Cliffs Avenue pet-friendly?
No, 10873 Crimson Cliffs Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Summerlin South.
Does 10873 Crimson Cliffs Avenue offer parking?
Yes, 10873 Crimson Cliffs Avenue offers parking.
Does 10873 Crimson Cliffs Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 10873 Crimson Cliffs Avenue offers units with in unit laundry.
Does 10873 Crimson Cliffs Avenue have a pool?
Yes, 10873 Crimson Cliffs Avenue has a pool.
Does 10873 Crimson Cliffs Avenue have accessible units?
No, 10873 Crimson Cliffs Avenue does not have accessible units.
Does 10873 Crimson Cliffs Avenue have units with dishwashers?
Yes, 10873 Crimson Cliffs Avenue has units with dishwashers.
Does 10873 Crimson Cliffs Avenue have units with air conditioning?
No, 10873 Crimson Cliffs Avenue does not have units with air conditioning.
Have a question for 10873 Crimson Cliffs Avenue?
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