3710 SABLE PALM STREET

Amenities
Beautiful single story home with a pool! HIGH END, COMPLETELY REMODELED! NEW PAINT, NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, VERY MODERN TILE THROUGHOUT LIVING,DINING, KITCHEN, LAMINATE IN BEDROOMS.
MONTHLY POOL FEE $100 TO BE ADDED TO RENT
$50 /APPLICANT TO THE INTERNATIONAL TEAM 7050 W DESERT INN ROAD- RENTER MUST PASS BACKGROUND CHECK , MINIMUM FICO SCORE 650-
NO EVICTION AND EXCELLENT RENTAL HISTORY -
FUTURE TENANT MUST BE PREPARED TO PROVIDE ALL DEPOSITS WITHIN 24 HOURS WHEN APPROVED-
PET RESTRICTION COULD APPLY -
PLEASE DO NOT INQUIRE IF YOU DON"T MEET THE ABOVE QUALIFICATIONS.