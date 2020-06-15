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3710 SABLE PALM STREET
Last updated June 6 2020 at 3:54 AM

3710 SABLE PALM STREET

3710 Sable Palm Street · (702) 764-1068
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Location

3710 Sable Palm Street, North Las Vegas, NV 89032

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. Jul 1

$1,395

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1374 sqft

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Amenities

recently renovated
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Unit Amenities
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Beautiful single story home with a pool! HIGH END, COMPLETELY REMODELED! NEW PAINT, NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, VERY MODERN TILE THROUGHOUT LIVING,DINING, KITCHEN, LAMINATE IN BEDROOMS.
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$50 /APPLICANT TO THE INTERNATIONAL TEAM 7050 W DESERT INN ROAD- RENTER MUST PASS BACKGROUND CHECK , MINIMUM FICO SCORE 650-
NO EVICTION AND EXCELLENT RENTAL HISTORY -
FUTURE TENANT MUST BE PREPARED TO PROVIDE ALL DEPOSITS WITHIN 24 HOURS WHEN APPROVED-
PET RESTRICTION COULD APPLY -

PLEASE DO NOT INQUIRE IF YOU DON"T MEET THE ABOVE QUALIFICATIONS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3710 SABLE PALM STREET have any available units?
3710 SABLE PALM STREET has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in North Las Vegas, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly North Las Vegas Rent Report.
Is 3710 SABLE PALM STREET currently offering any rent specials?
3710 SABLE PALM STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 3710 SABLE PALM STREET pet-friendly?
No, 3710 SABLE PALM STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Las Vegas.
Does 3710 SABLE PALM STREET offer parking?
No, 3710 SABLE PALM STREET does not offer parking.
Does 3710 SABLE PALM STREET have units with washers and dryers?
No, 3710 SABLE PALM STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 3710 SABLE PALM STREET have a pool?
Yes, 3710 SABLE PALM STREET has a pool.
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No, 3710 SABLE PALM STREET does not have accessible units.
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No, 3710 SABLE PALM STREET does not have units with dishwashers.
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