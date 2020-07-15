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Enterprise, NV
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5431 Hasley Canyon Ave
Last updated June 22 2020 at 5:33 PM

5431 Hasley Canyon Ave

5431 Hasley Canyon Avenue · No Longer Available
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Location

5431 Hasley Canyon Avenue, Enterprise, NV 89139

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
granite counters
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
parking
garage
SOUTHWEST LOCATION W/4 BEDROOMS*BALCONY*ALL APPLIANCES* - SW BEAUTY*4 BEDROOMS*LARGE OPEN FLOORPLAN*SEP LIVING ROOM AND FAMILY ROOM*DINING ROOM*BALCONY*KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTERS, ISLAND,BREAKFAST BAR, NOOK AREA*ALL APPLIANCES*LARGE REAR PATIO*MASTER W/DOUBLE SINKS*TUB-SHOWER*MASTER WITH WALK-IN AND A BALCONY*

COURTESY LISTING*OWNER WILL MANAGE**APPLY ONLINE https://innovativerealestate.appfolio.com/listings*IRES APP ADDEUNDUM IS IN MLS DOCS SECTION MUST BE UPLOADED W/ONLINE APP*APPS SUBJECT TO INCOME,GOOD CREDIT MIN 630,RENTAL HISTORY*WILL NOT PROCESS INCOMPLETE APPS*PLEASE EXPLAIN ALL FEE'S*UPLOAD 3 CURRENT PAY-STUBS*DRIVERS LICENSE-OVER 18 MUST HAVE SEP APP*WILL CONSIDER A SMALL DOG UNDER 15lbs*$50 MONTHLY TRASH/SEWER FEE*TENANT TO MAINTAIN LANDSCAPE*

CALL 702-478-2242 FOR A VIEWING TODAY*

No Cats Allowed

(RLNE4925393)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5431 Hasley Canyon Ave have any available units?
5431 Hasley Canyon Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Enterprise, NV.
What amenities does 5431 Hasley Canyon Ave have?
Some of 5431 Hasley Canyon Ave's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5431 Hasley Canyon Ave currently offering any rent specials?
5431 Hasley Canyon Ave is not currently offering any rent specials.
Is 5431 Hasley Canyon Ave pet-friendly?
Yes, 5431 Hasley Canyon Ave is pet friendly.
Does 5431 Hasley Canyon Ave offer parking?
Yes, 5431 Hasley Canyon Ave offers parking.
Does 5431 Hasley Canyon Ave have units with washers and dryers?
No, 5431 Hasley Canyon Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 5431 Hasley Canyon Ave have a pool?
No, 5431 Hasley Canyon Ave does not have a pool.
Does 5431 Hasley Canyon Ave have accessible units?
No, 5431 Hasley Canyon Ave does not have accessible units.
Does 5431 Hasley Canyon Ave have units with dishwashers?
No, 5431 Hasley Canyon Ave does not have units with dishwashers.
Does 5431 Hasley Canyon Ave have units with air conditioning?
No, 5431 Hasley Canyon Ave does not have units with air conditioning.
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