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Enterprise, NV
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2615 W GARY AVE #1046
Last updated July 22 2020 at 7:36 PM

2615 W GARY AVE #1046

2615 West Gary Avenue · (702) 478-8800 ext. 2
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Location

2615 West Gary Avenue, Enterprise, NV 89123

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2615 W GARY AVE #1046 · Avail. Aug 1

$1,300

2 Bed · 2 Bath · 940 sqft

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Amenities

pet friendly
garage
gym
pool
clubhouse
furnished
Unit Amenities
furnished
Property Amenities
cats allowed
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CALL 702-478-8800 FOR MORE INFO OR SCHEDULE A SHOWING

$60 APPLICATION FEE (PER ADULT) (NON-REFUNDABLE)
$200 MOVE-IN ADMIN FEE (NON-REFUNDABLE)
$1300 SECURITY DEPOSIT (REFUNDABLE)
$300 PET FEE (PER PET) (NON-REFUNDABLE)

NO SMOKING

(RLNE5873173)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2615 W GARY AVE #1046 have any available units?
2615 W GARY AVE #1046 has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2615 W GARY AVE #1046 have?
Some of 2615 W GARY AVE #1046's amenities include pet friendly, garage, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2615 W GARY AVE #1046 currently offering any rent specials?
2615 W GARY AVE #1046 is not currently offering any rent specials.
Is 2615 W GARY AVE #1046 pet-friendly?
Yes, 2615 W GARY AVE #1046 is pet friendly.
Does 2615 W GARY AVE #1046 offer parking?
Yes, 2615 W GARY AVE #1046 offers parking.
Does 2615 W GARY AVE #1046 have units with washers and dryers?
No, 2615 W GARY AVE #1046 does not offer units with in unit laundry.
Does 2615 W GARY AVE #1046 have a pool?
Yes, 2615 W GARY AVE #1046 has a pool.
Does 2615 W GARY AVE #1046 have accessible units?
No, 2615 W GARY AVE #1046 does not have accessible units.
Does 2615 W GARY AVE #1046 have units with dishwashers?
No, 2615 W GARY AVE #1046 does not have units with dishwashers.
Does 2615 W GARY AVE #1046 have units with air conditioning?
No, 2615 W GARY AVE #1046 does not have units with air conditioning.
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