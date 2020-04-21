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Farmington, MN
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20506 ERIN COURT
Last updated April 21 2020 at 10:09 AM

20506 ERIN COURT

20506 Erin Court · No Longer Available
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Location

20506 Erin Court, Farmington, MN 55024
Middle Creek

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
3 BEDROOM 2 CAR ATTACHED GARAGE 1 & 1/2 BATHROOMS - Property Id: 239373

ALL MODERN APPLIANCES, INCLUDING FIREPLACE, WASHER/DRYER, WATER SOFTENER, DISHWASHER, ETC. (CALL 952-881-7725)
LOCATED IN QUITE NEIGHBORHOOD. WATER, SEWER, GARBAGE, SNOW REMOVAL, AND LAWN CARE, ALL INCLUDED IN RENT ($1575/MONTH). TWO CAR ATTACHED GARAGE WITH 1 AND 1/2 BATHROOMS. END UNIT WITH PATIO AREA FOR GRILLING, PATIO FURNITURE, ETC. FRONT LAWN AND PATIO SIDE LAWN AS WELL.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/239373
Property Id 239373

No Dogs Allowed

(RLNE5624579)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20506 ERIN COURT have any available units?
20506 ERIN COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Farmington, MN.
What amenities does 20506 ERIN COURT have?
Some of 20506 ERIN COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20506 ERIN COURT currently offering any rent specials?
20506 ERIN COURT is not currently offering any rent specials.
Is 20506 ERIN COURT pet-friendly?
No, 20506 ERIN COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Farmington.
Does 20506 ERIN COURT offer parking?
Yes, 20506 ERIN COURT offers parking.
Does 20506 ERIN COURT have units with washers and dryers?
Yes, 20506 ERIN COURT offers units with in unit laundry.
Does 20506 ERIN COURT have a pool?
No, 20506 ERIN COURT does not have a pool.
Does 20506 ERIN COURT have accessible units?
No, 20506 ERIN COURT does not have accessible units.
Does 20506 ERIN COURT have units with dishwashers?
Yes, 20506 ERIN COURT has units with dishwashers.
Does 20506 ERIN COURT have units with air conditioning?
No, 20506 ERIN COURT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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