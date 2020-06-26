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Chanhassen, MN
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122 Lakeview Road E
Last updated June 28 2019 at 10:29 AM

122 Lakeview Road E

122 Lakeview Road East · No Longer Available
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Location

122 Lakeview Road East, Chanhassen, MN 55317

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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YOUR DOOR. YOU CANT BEAT THIS LOCATION!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 122 Lakeview Road E have any available units?
122 Lakeview Road E doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chanhassen, MN.
What amenities does 122 Lakeview Road E have?
Some of 122 Lakeview Road E's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 122 Lakeview Road E currently offering any rent specials?
122 Lakeview Road E is not currently offering any rent specials.
Is 122 Lakeview Road E pet-friendly?
No, 122 Lakeview Road E is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chanhassen.
Does 122 Lakeview Road E offer parking?
Yes, 122 Lakeview Road E offers parking.
Does 122 Lakeview Road E have units with washers and dryers?
Yes, 122 Lakeview Road E offers units with in unit laundry.
Does 122 Lakeview Road E have a pool?
No, 122 Lakeview Road E does not have a pool.
Does 122 Lakeview Road E have accessible units?
No, 122 Lakeview Road E does not have accessible units.
Does 122 Lakeview Road E have units with dishwashers?
Yes, 122 Lakeview Road E has units with dishwashers.
Does 122 Lakeview Road E have units with air conditioning?
No, 122 Lakeview Road E does not have units with air conditioning.
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