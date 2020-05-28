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Bloomington, MN
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3000 W 82nd St
Last updated May 13 2020 at 7:05 AM

3000 W 82nd St

3000 West 82nd Street · (612) 562-6862
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Location

3000 West 82nd Street, Bloomington, MN 55431

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rentalutions

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. Aug 1

$2,150

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 2800 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
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air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
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patio / balcony
Property Amenities
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DOGS OK WITH DEPOSIT. NO AGGRESSIVE OR DESTRUCTIVE DOGS. LOOKING FOR RESPONSIBLE TENANTS THAT WILL RESPECT THE PROPERTY.

INCOME OF $70,000 PER YEAR. GOOD CREDIT. NO EVICTIONS OR CRIMINAL HISTORY. CREDIT CHECK IS $55/PERSON. Available 8/1/20

CONTACT LEE OR KEVIN AT 612 562 6862

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3000 W 82nd St have any available units?
3000 W 82nd St has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3000 W 82nd St have?
Some of 3000 W 82nd St's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3000 W 82nd St currently offering any rent specials?
3000 W 82nd St isn't currently offering any rent specials.
Is 3000 W 82nd St pet-friendly?
Yes, 3000 W 82nd St is pet friendly.
Does 3000 W 82nd St offer parking?
Yes, 3000 W 82nd St does offer parking.
Does 3000 W 82nd St have units with washers and dryers?
No, 3000 W 82nd St does not offer units with in unit laundry.
Does 3000 W 82nd St have a pool?
No, 3000 W 82nd St does not have a pool.
Does 3000 W 82nd St have accessible units?
No, 3000 W 82nd St does not have accessible units.
Does 3000 W 82nd St have units with dishwashers?
Yes, 3000 W 82nd St has units with dishwashers.
Does 3000 W 82nd St have units with air conditioning?
Yes, 3000 W 82nd St has units with air conditioning.
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