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Westland, MI
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35214 Pardo ST
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

35214 Pardo ST

35214 Pardo Street · No Longer Available
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Location

35214 Pardo Street, Westland, MI 48185
Westland

Amenities

carpet
range
oven
refrigerator
Unit Amenities
carpet
oven
range
refrigerator
Property Amenities
1 BR AND 1 BATH BRICK END UNIT IS CLEAN AND READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY. CLOSE TO SHOPPING. FRESHLY PAINTED AND CARPETS CLEANED. TO APPLY: RENTAL APPLICATION W/FULL CREDIT REPORT W/SCORES AND HISTORY, 2-4 MOST RECENT PAY STUBS. 1 YEAR MINIMUM LEASE. 1.5 MONTH SECURITY DEPOSIT AND FIRST MONTH RENT AND $200 NON-REFUNDABLE CLEANING FEE DUE AT SIGNING. HURRY, THIS WON'T LAST. SORRY NO PETS OR SMOKING ALLOWED. WATER UTILITY AND LAWN MAINTENANCE INCLUDED WITH RENT. VIDEO TOUR AVAILABLE AT https://youtu.be/xsJEJUHJRBw

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 35214 Pardo ST have any available units?
35214 Pardo ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Westland, MI.
How much is rent in Westland, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Westland Rent Report.
What amenities does 35214 Pardo ST have?
Some of 35214 Pardo ST's amenities include carpet, range, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 35214 Pardo ST currently offering any rent specials?
35214 Pardo ST isn't currently offering any rent specials.
Is 35214 Pardo ST pet-friendly?
No, 35214 Pardo ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Westland.
Does 35214 Pardo ST offer parking?
No, 35214 Pardo ST does not offer parking.
Does 35214 Pardo ST have units with washers and dryers?
No, 35214 Pardo ST does not offer units with in unit laundry.
Does 35214 Pardo ST have a pool?
No, 35214 Pardo ST does not have a pool.
Does 35214 Pardo ST have accessible units?
No, 35214 Pardo ST does not have accessible units.
Does 35214 Pardo ST have units with dishwashers?
No, 35214 Pardo ST does not have units with dishwashers.
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