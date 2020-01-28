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1678 S MERRIMAN Road
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1678 S MERRIMAN Road

1678 Merriman Road · (734) 304-0000
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Location

1678 Merriman Road, Westland, MI 48186
Westland

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INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$3,760

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Studio · 1 Bath · 4102 sqft

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1678 S MERRIMAN Road have any available units?
1678 S MERRIMAN Road has a unit available for $3,760 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Westland, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Westland Rent Report.
What amenities does 1678 S MERRIMAN Road have?
Some of 1678 S MERRIMAN Road's amenities include parking, conference room, and extra storage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1678 S MERRIMAN Road currently offering any rent specials?
1678 S MERRIMAN Road isn't currently offering any rent specials.
Is 1678 S MERRIMAN Road pet-friendly?
No, 1678 S MERRIMAN Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Westland.
Does 1678 S MERRIMAN Road offer parking?
Yes, 1678 S MERRIMAN Road does offer parking.
Does 1678 S MERRIMAN Road have units with washers and dryers?
No, 1678 S MERRIMAN Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1678 S MERRIMAN Road have a pool?
No, 1678 S MERRIMAN Road does not have a pool.
Does 1678 S MERRIMAN Road have accessible units?
Yes, 1678 S MERRIMAN Road has accessible units.
Does 1678 S MERRIMAN Road have units with dishwashers?
No, 1678 S MERRIMAN Road does not have units with dishwashers.
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