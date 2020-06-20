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28932 FARMINGTON Road
Last updated May 23 2020 at 3:54 AM

28932 FARMINGTON Road

28932 Farmington Road · (248) 219-9120
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Location

28932 Farmington Road, Farmington Hills, MI 48334

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,000

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4 Bed · 3 Bath · 1458 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
fireplace
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 28932 FARMINGTON Road have any available units?
28932 FARMINGTON Road has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 28932 FARMINGTON Road have?
Some of 28932 FARMINGTON Road's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 28932 FARMINGTON Road currently offering any rent specials?
28932 FARMINGTON Road isn't currently offering any rent specials.
Is 28932 FARMINGTON Road pet-friendly?
No, 28932 FARMINGTON Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Farmington Hills.
Does 28932 FARMINGTON Road offer parking?
Yes, 28932 FARMINGTON Road does offer parking.
Does 28932 FARMINGTON Road have units with washers and dryers?
Yes, 28932 FARMINGTON Road offers units with in unit laundry.
Does 28932 FARMINGTON Road have a pool?
No, 28932 FARMINGTON Road does not have a pool.
Does 28932 FARMINGTON Road have accessible units?
No, 28932 FARMINGTON Road does not have accessible units.
Does 28932 FARMINGTON Road have units with dishwashers?
Yes, 28932 FARMINGTON Road has units with dishwashers.
Does 28932 FARMINGTON Road have units with air conditioning?
No, 28932 FARMINGTON Road does not have units with air conditioning.
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