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3013 COURTSIDE ROAD
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3013 COURTSIDE ROAD

3013 Courtside Road · No Longer Available
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Location

3013 Courtside Road, Woodmore, MD 20721

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
stainless steel
pool
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3013 COURTSIDE ROAD have any available units?
3013 COURTSIDE ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Woodmore, MD.
What amenities does 3013 COURTSIDE ROAD have?
Some of 3013 COURTSIDE ROAD's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3013 COURTSIDE ROAD currently offering any rent specials?
3013 COURTSIDE ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 3013 COURTSIDE ROAD pet-friendly?
No, 3013 COURTSIDE ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Woodmore.
Does 3013 COURTSIDE ROAD offer parking?
Yes, 3013 COURTSIDE ROAD offers parking.
Does 3013 COURTSIDE ROAD have units with washers and dryers?
No, 3013 COURTSIDE ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 3013 COURTSIDE ROAD have a pool?
Yes, 3013 COURTSIDE ROAD has a pool.
Does 3013 COURTSIDE ROAD have accessible units?
No, 3013 COURTSIDE ROAD does not have accessible units.
Does 3013 COURTSIDE ROAD have units with dishwashers?
No, 3013 COURTSIDE ROAD does not have units with dishwashers.
Does 3013 COURTSIDE ROAD have units with air conditioning?
No, 3013 COURTSIDE ROAD does not have units with air conditioning.
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