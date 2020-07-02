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Odenton, MD
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1046 PIPISTRELLE COURT
Last updated April 9 2020 at 11:37 AM

1046 PIPISTRELLE COURT

1046 Pipistrelle Court · No Longer Available
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Location

1046 Pipistrelle Court, Odenton, MD 21113
Odenton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
gym
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1046 PIPISTRELLE COURT have any available units?
1046 PIPISTRELLE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Odenton, MD.
What amenities does 1046 PIPISTRELLE COURT have?
Some of 1046 PIPISTRELLE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1046 PIPISTRELLE COURT currently offering any rent specials?
1046 PIPISTRELLE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 1046 PIPISTRELLE COURT pet-friendly?
No, 1046 PIPISTRELLE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Odenton.
Does 1046 PIPISTRELLE COURT offer parking?
Yes, 1046 PIPISTRELLE COURT offers parking.
Does 1046 PIPISTRELLE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 1046 PIPISTRELLE COURT offers units with in unit laundry.
Does 1046 PIPISTRELLE COURT have a pool?
Yes, 1046 PIPISTRELLE COURT has a pool.
Does 1046 PIPISTRELLE COURT have accessible units?
No, 1046 PIPISTRELLE COURT does not have accessible units.
Does 1046 PIPISTRELLE COURT have units with dishwashers?
Yes, 1046 PIPISTRELLE COURT has units with dishwashers.
Does 1046 PIPISTRELLE COURT have units with air conditioning?
No, 1046 PIPISTRELLE COURT does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.
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